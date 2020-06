L'ex gieffino Filippo Nardi è in difficoltà: "Niente bonus da 600 €"

"Ho avuto i sintomi del coronavirus. Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla. Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero". È con queste parole che Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello e de L'Isola dei Famosi, esprime tutta la sua preoccupazione per il momento che sta attraversando.

Nonostante quello che si pensa, anche chi fa parte del mondo dello spettacolo può vivere un disagio economico. La paura del contagio, unita all'impossibilità di lavorare, rende alcune persone più vulnerabili.

"Volevo cercare lavoro a Milano - aggiunge - come corriere o nei supermercati, ma non ci sono possibilità. Salute a parte, il disastro vero comincia adesso, ci sarà chi morirà di fame e non di coronavirus e purtroppo l’agonia sarà più lenta".

Il virus sta mettendo a dura prova molti lavoratori: i sacrifici fin qui sostenuti sono niente, secondo Filippo, il peggio deve ancora arrivare.