Il padre delle bimbe morte nell'incidente sull'A1: "Non riuscivo a tenere gli occhi aperti, ero stanco”

Emil Ciurara, 30 anni, era partito con la sua famiglia dalla Transilvania per raggiungere Napoli. L'uomo di origini rumene era alla guida del minivan da sette posti da oltre 30 ore e non avrebbe retto alla stanchezza.

Nella vettura con lui, tra gli altri, viaggiavano i suoi due figli di 2 e 10 anni, e i nonni 50enni, tutti rimasti uccisi nell'impatto con un tir sull'autostrada A1 all'altezza di Arezzo.

Ciurara è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale per pericolo di fuga, dal momento che è in libertà condizionata per una rapina in Calabria e non ha una fissa dimora, si tratta infatti di un nomade che vive in campi rom.

L'uomo ha dichiarato di essersi fermato soltanto per brevi soste alle aree di servizio per bere un caffè che lo aiutasse a resistere alla stanchezza, ma ha aggiunto: "Non riuscivo a tenere gli occhi aperti, ero stanco morto”.

(Credits photo: corriere.it)