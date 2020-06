Bonus babysitter, ecco a chi spetta e come ottenerlo

Nel decreto legge per il rilancio sono previsti anche due nuovi bonus per il servizio di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.

Potranno usufruire di tale bonus tutti coloro che non hanno presentato in precedenza la domanda per la stessa agevolazione che consentirà di ricevere un massimo di 1200 euro. L’importo può salire fino a 2000 euro per gli appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnato in prima linea per l’emergenza sanitaria.

In realtà, sul sito dell’INPS, dove è già attiva la sezione dedicata, potranno fare domanda anche coloro che hanno già fruito del bonus babysitter nella prima fase della pandemia: questi genitori potranno effettuare una nuova richiesta per ottenere l’importo integrativo del precedente, senza però superare gli importi massimi previsti, pari a 1200 e 2000 euro. In questi casi verrà erogato l’importo residuo e sarà poi possibile anche continuare a fruire dei servizi di baby sitting tramite il Libretto Famiglia, oppure optando per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

Queste misure sono alternative rispetto alla fruizione del congedo specifico Covid previsto nel decreto Cura Italia; per poter percepire il bonus, inoltre, l’altro genitore non deve percepire il sostegno al reddito NASpI, né risultare disoccupato non lavoratore alla data della domanda. Per quanto riguarda il bonus per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia, bisogna ricordare che questo non può essere fruito negli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido.

Il bonus baby sitter è erogato dall’INPS tramite il già citato Libretto Famiglia e i beneficiari devono registrarsi sul sito qualora decidano di usufruirne ed effettuare la cosiddetta “appropriazione” del bonus, entro 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda. Anche i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting devono registrarsi nella sezione dedicata alle prestazioni occasionali.

Le prestazioni di baby-sitting che potranno essere remunerate tramite il Libretto Famiglia sono quelle svolte dal 5 marzo al 31 luglio 2020. Per poter procedere alla domanda, il genitore dovrà autenticarsi sul sito dell’INPS tramite una delle modalità previste, ovvero Pin ordinario o dispositivo rilasciato dall’Inps, Spid di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), Carta nazionale dei servizi (Cns).