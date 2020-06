Studentessa prende 3 perché rifiuta di chiudere gli occhi durante l'interrogazione

La professoressa le aveva chiesto di chiudere gli occhi per essere sicura che non sbirciasse le risposte alle domande durante l'interrogazione in collegamento video, ma la studentessa si era rifiutata, vedendosi assegnare un "3".

L'episodio è stato riportato dal Gazzettino e riguarda una studentessa del primo anno di un liceo scientifico di Roma Nord. La professoressa, interrogandola a distanza sul Rubicone, le aveva chiesto: "Chiudi gli occhi per piacere e rispondi. Se non li chiudi vorrà dire che prenderai il voto che meriti. Tutti fanno così, chiudono gli occhi e quindi lo devi fare anche tu".

La madre della ragazza, anche lei insegnante, ha dichiarato che sua figlia non è stata giudicata per la sua preparazione, ma per essersi opposta ad una richiesta "discutibile" e non prevista da alcun protocollo ministeriale. Per questo la famiglia, che si è già rivolta ad un avvocato, se la scuola non prenderà provvedimenti, ha intenzione di querelare la docente.

