Kasia Smutniak crea Beautyligo, il filtro Instagram che riproduce la vitiligine

"Non è passato nemmeno un anno da quando ho postato la mia prima foto con la vitiligine. Quel momento di timore e di incertezza per il “dopo”, non lo scorderò mai". Inizia così il post di Kasia Smutniak, dal ricordo di quando mostrò a tutti un lato di sé che aveva sempre tenuto nascosto. Ora l'attrice ha deciso di dare voce alla bellezza a 360° e ha inventato un filtro su Instagram che riproduce la vitiligine sul viso. Un inno alla diversità, anzi alla "bellezza della diversità", come dice Kasia stessa.

"Un giorno ho pensato - ha continuato l'artista - che esistono centinaia di filtri Instagram che ti rendono più bello, più brutto, più gatto, più astronauta o più non so che cosa, perché non fare un filtro di bellezza che ti fa vedere come saresti con la vitiligine? E così mi sono messa al lavoro per realizzare il mio filtro di bellezza #Beautyligo e sarei felice se lo provassimo tutti, in omaggio alla bellezza della diversità. Un tema che, vitiligine o no, mi sta molto a cuore".

È così che nasce Beautyligo. Già in tantissimi hanno provato questo nuovo filtro: i fan, infatti, hanno appezzato il gesto dell'attrice polacca che, nella sua semplicità, ha voluto tendere una mano e creare una community tra le persone che come lei hanno questa caratteristica.