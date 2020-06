35 anni fa usciva al cinema il film de I Goonies

Un film cult che travalica le generazioni: I Goonies compiono 35 anni dalla loro prima uscita nelle sale americane, era il 7 giugno 1985.

La pellicola di Richard Donner, prodotta da Steven Spielberg, annoverava tra i suoi protagonisti Sean Astin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Jonathan Ke Huy Quan, Kerri Green, Martha Plimpton e Josh Brolin.

La pandemia in corso ha bloccato i festeggiamenti, ma tutto il cast si è comunque ritrovato di nuovo insieme per una diretta su YouTube a cui ha partecipato anche Spielberg che ha risposto così a chi si è sempre chiesto perché non c'è stato mai un sequel del film: “Chris, Dick, io e Lauren Shuler Donner abbiamo parlato molte volte di questa cosa, ma ogni volta che discutevamo di un’idea ci sembrava che non reggesse. Il problema è il livello che si è raggiunto all’interno di questo genere. Non credo che saremo mai in grado di trovare un’idea capace di superare il primo film su I Goonies”.

Insomma, come a dire: un passato glorioso non si bissa, ma può vivere per sempre.

Sui social, però, i fan non hanno mancato l'appuntamento con i ricordi. Ecco alcuni tweet che celebrano l'anniversario:

June 7, 1985: The Goonies was released in theaters. #80s pic.twitter.com/KQli6WaQw9 — Old School 80s (@OldSchool80s) June 7, 2020