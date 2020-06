Stefano Accorsi e Bianca Vitali sono in attesa del loro secondo figlio

Stefano Accorsi, 49 anni, e sua moglie Bianca Vitali, 29, hanno annunciato sui social che dopo la nascita di Lorenzo, 3 anni, diventeranno genitori per la seconda volta.

In realtà Stefano è già papà anche di Orlando, 13 anni, e Athena, 10 anni, nati dalla storia d'amore con Laetitia Casta (42 anni), con cui è stato sposato dal 2003 al 2013.

Per annunciare la bella notizia, Stefano ha pubblicato sul suo profilo Instagram una tenera immagine che mostra la pancia di sua moglie distesa con le mani dei futuri genitori e dei 3 fratellini. La foto è accompagnata da una didascalia che recita: «Aspettando tutti insieme».

Visualizza questo post su Instagram Aspettando tutti insieme:)) #famiglia #baby Un post condiviso da Stefano Accorsi (@stefano.accorsi) in data: 7 Giu 2020 alle ore 10:24 PDT

Oltre ai fan, sono tantissimi i vip che si sono congratulati con l'attore per la splendida famiglia che continua ancora a crescere, proprio come lui ha sempre desiderato.

Stefano ha sofferto molto dopo la fine della storia con Laetitia, ma ha ritrovato una grande serenità con Bianca. A proposito di questo nuovo amore e della paternità tempo fa aveva detto: «Quando torni ad avere una storia importante, è naturale proiettarsi nel futuro. Non l’avrei mai fatto solo per mia moglie, i figli si fanno in due».

(Credits photo: Instagram/stefano.accorsi)