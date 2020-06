Zohra, domestica di 8 anni, pestata a morte per aver liberato due pappagalli

8 anni e la vita davanti. Non a Muzaffargarh, un distretto nel Punjab meridionale, nel Pakistan, un villaggio poverissimo.

Una coppia di benestanti pakistani assumono la piccola Zohra con la promessa di farla studiare. Ma quello che poteva sembrare un buon compromesso per la famiglia della povera vittima, si è rivelata una tragedia.

La piccola Zohra Shah è stata uccisa, massacrata di botte, per aver liberato due costosi pappagalli dalla gabbia. La bambina, che alla tenera età di 8 anni lavorava come domestica in un ricco quartiere di Rawalpindi, la quarta città del Pakistan, occupandosi di un'altra bimba di appena 1 anno e mezzo, è stata strappata alla vita nonostante urlasse pietà.

La vicenda sta indignando il mondo intero per la sua crudeltà. Su Twitter si è diffuso l'hashtag #JusticeForZohraShah, tutti chiedono giustizia per Zohra.

Viz case of domestic child maid Zohra abused & killed - MOHR is in touch with police. Our lawyer is following case.Husband & wife on 4 day remand. Mohr proposed amend to add domestic labour as hazardous occupation in Schedule 1 of Employment of Children Act1991 @RabiyaJaveri