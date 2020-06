Questa culla (unica) è stata realizzata usando una vecchia botte per whiskey

Un giovane futuro papà ha pensato di investire il tempo libero durante la quarantena per costruire una culla davvero unica e originale per il suo bimbo in arrivo per il prossimo novembre.

Harry Newman, originario del Cambridgeshire, voleva che fosse davvero speciale, così ha cercato ispirazione sul web fino a quando si è imbattuto nella soluzione perfetta. Una culla ricavata da un vecchio barile di Jack Daniel's.

Dopo averla realizzata, Harry ha condiviso le foto del suo capolavoro su diversi gruppi di bricolage e ha attirato l'attenzione di molti siti ed un inatteso successo, tanto che è stato perfino intervistato.

Il 25enne ha raccontato che originariamente aveva altre idee per riutilizzare la botte: "Pensavo più a un baule per i giocattoli o una bella fioriera, ma poi ho optato per questo lettino da giorno”.

Ovviamente non sono mancate anche le critiche. Ma Harry ha tenuto a precisare che si tratta di un lettino da giorno da usare al massimo per 2-3 ore in salotto, sotto la supervisione dei genitori.

Per realizzare un prodotto sicuro per il suo bambino, Harry ha lavorato molto sulla parte interna e ha scelto solo vernici a base di acqua. Il futuro papà, infatti, ha raccontato: "Le botti di rovere sono carbonizzate all’interno prima di essere riempite con l’alcool, quindi pulire tutto e scartavetrare è stato probabilmente il peggio del lavoro”.

Grazie all'uso di molti materiali riciclati, in totale la culla è costata intorno alle 100 sterline per un totale di circa 40/50 ore di lavoro, ma è stato un impegno molto piacevole durante il lockdown e il risultato è davvero bellissimo!

