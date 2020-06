Vendetta Ferragni: la Aniston dopo il like a Fedez ora segue anche lei

Jen segue anche me! Chiara Ferragni può finalmente annoverare tra i suoi followers anche la diva di Hollywood Jennifer Aniston che, qualche settimana fa, deliziò con un like il rapper Fedez.

E così arriva la replica divertita e compiaciuta della influencer che, nelle storie Instagram, si fa vedere con in mano il microfono giocattolo del figlio Leone, presentarsi in soggiorno dal marito per comunicargli la favolosa notizia.

Fedez chiede: “Ti ha messo like?” E la Ferragni: “Jennifer Aniston ha cominciato a seguirmi su Instagram”. La disperazione di Fedez non si è fatta attendere. Il rapper ha infatti esclamato un sonoro "Noooooooooo!"

La storia è stata ricondivisa anche dal rapper sul proprio profilo Instagram, postando un commento ironico: “Oggi è un giorno molto triste”.

Anche i fan si sono scatenati su Twitter commentando il divertente accaduto: