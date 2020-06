Durante un rapporto sessuale dovresti indossare la mascherina: lo dice uno studio di Harvard

Anche i rapporti sessuali (durante e dopo il lockdown) rappresentano un'occasione di possibile contagio, per questo nel Regno Unito è stata perfino predisposta una legge che vieta il sesso tra chi non coabita.

Ovviamente si tratta di una disposizione difficile da far rispettare, per questo un gruppo di ricercatori guidato da scienziati della Scuola di Medicina dell'Università di Harvard ha raccolto in un articolo scientifico una serie di indicazioni per praticare sesso sicuro ai tempi del coronavirus.

Il professor Jack Turban, principale autore dello studio, precisa innanzitutto che quando si fa l'amore con qualcuno che non vive con noi, si dovrebbe indossare la mascherina, per ridurre il rischio (molto elevato) di trasmissione del virus nel caso il partner fosse positivo (magari asintomatico).

Lo studioso suggerisce inoltre di evitare i baci, di fare sempre una doccia prima e dopo il rapporto (igienizzando il corpo), di evitare atti che favoriscano la trasmissione orale di fluidi corporei e di ridurre al minimo il numero di partner. Inutile dire che, se il partner presenta sintomi da virus, è meglio evitare il sesso.

Il gruppo di ricercatori ha poi stilato una classifica di rischio legato alle diverse attività sessuali: dal rischio zero dell'astinenza al rischio massimo dei rapporti con non conviventi, passando per il rischio basso di masturbazione e sesso virtuale e il rischio alto di sesso con il convivente (dal momento che uscendo si può contrarre il virus e trasmetterlo al partner).