“Non sanno un caz** della vita”: Chef Rubio attacca i Ferragnez in piazza per George Flooyd

Rubio ha commentato su Twitter le manifestazioni di piazza che domenica scorsa hanno raccolto centinaia di persone in tutta Italia schierate contro il razzismo e l'odio, dopo i tragici fatti di Minneapolis che hanno portato alla morte dell’afroamericano George Floyd, soffocato da un agente di polizia durante un arresto.

Lo Chef, come suo solito, non ha usato mezzi termini soffermandosi in particolare sulle foto di alcuni influencer, come Chiara Ferragni, Fedez e Luis Sal, che hanno manifestato insieme a tanti altri sotto la pioggia davanti alla Stazione Centrale a Milano.

Rubio, condividendo le loro foto, ha definito le foto degli influencer "scatti da poser", accusandoli di inseguire soltanto dei like. Nel suo commento infatti si legge: «Il fallimento della piazza è tutto negli scatti da poser di persone che non sanno un cazzo della vita e per du’ like farebbero di tutto! Fuck Racism cosaaaaaaaa! Cosaa! Brand ambulanti seguiti da pecore sempre di più assomiglianti a pappagalli. Le bestemmie, quelle mani troppe».

(Credits photo: Twitter/rubio_chef)