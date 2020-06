Lasciano soli 2 gemelli di 16 mesi per andare in vacanza: uno muore, l'altro è in coma

Due gemellini di 16 mesi sono stati lasciati completamente da soli in casa, senza cibo né acqua, dai genitori. Uno è morto dopo 4 giorni, l'altro è in ospedale in coma. Margarita Yanayeva ha 23 anni e il compagno Alexey ne ha 35 anni, abitano a Vilyuchinsk, in Russia, e un giorno hanno deciso che volevano andare in vacanza, dove rilassarsi e ubriacarsi senza pensieri. È così che hanno pensato bene di abbandonare i loro figli di poco più di anno e di partire.

I piccoli si sono ritrovati da soli nell'appartamento, senza mangiare e bere e senza essere cambiati. Le loro condizioni si sono aggravate subito data la loro età: la tragedia così è stata inevitabile. È stata la nonna ad accorgersi che qualcosa non andava, non sentiva i genitori dei gemellini da un po' di tempo. Insospettita si è recata a casa loro, nonostante non si potesse per via del Covid, e ha scoperto quello che stava succedendo. Ha chiamato subito i soccorsi, ma per uno dei due piccoli non c'è stato nulla da fare.

Il piano era stato definito nei minimi dettagli: la coppia, infatti, per giustificare l'assenza dei figli di fronte alle domande degli amici con loro in vacanza, aveva detto che erano in ospedale a causa del Coronavirus e che non poteva neanche fargli visita. Per cui tanto meglio partire, visto che non potevano stare accanto a loro!

I due ora sono stati presi e rischiano fino a 20 anni di carcere.