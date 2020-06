Partenza saldi estivi 2020 posticipata al 1° agosto in tutta Italia

Anche i saldi estivi quest'anno saranno diversi dagli anni precedenti a causa dell'emergenza coronavirus. Come richiesto da Federazione moda Italia-Confcommercio, la data di inizio degli sconti di fine stagione è stata infatti posticipata in tutta Italia per consentire ai negozianti, duramente colpiti dalla chiusura forzata e dal boom degli acquisti online (che hanno registrato un aumento dell'80% durante la quarantena), di provare a recuperare un po' di vendite a prezzo pieno.

La nuova data prevista per l'inizio dei saldi è stata dunque posticipata dai consueti primi giorni di luglio a sabato 1° agosto, data unica per tutte le regioni d'Italia. La notizia è stata confermata dal governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in occasione della Conferenza delle Regioni.

Per quanto riguarda la fine dei saldi, anche questa unica per tutte le regioni d'Italia, la data è stata fissata per martedì 29 settembre. Le stesse date di inizio e fine saldi riguarderanno anche i negozi online.

Come sempre, i commercianti hanno l'obbligo di esporre prezzo di partenza e prezzo scontato, indicando chiaramente la percentuale di sconto e ribasso.

Un'altra disposizione eccezionale, poi, riguarda la sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni che precedono la data di inizio dei saldi (ovvero, dal 2 al 31 luglio). Insomma, una vera e propria rivoluzione per lo shopping.