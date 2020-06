Ex prete 81enne muore e lascia tutta l'eredità al marito 27enne: guerra in famiglia

Philip Clements era un ex prete di 81 anni, 5 anni fa ha conosciuto un giovane modello romeno di 27 anni, Florin Marin, e aveva deciso di abbandonare la fede, fare coming out e sposarsi. I familiari dell'anziano uomo non hanno mai approvato questa relazione: Philip non aveva più rapporti con la famiglia e la causa - secondo il fratello Tony - era proprio del giovane marito.

Qualche giorno fa, Philip è venuto a mancare. Florin ha chiamato il fratello Tony per dargli la triste notizia: "Sei il fratello di Philip? Devo dirti che è morto 30 minuti fa". La notizia ha sconvolto i cari dell'ex sacerdote e ha buttato un'ombra sul conto dell'aspirante modello. I due si erano conosciuti in una chat di incontri e per il fratello di Philip non c'era amore da parte del giovane, ma solo voglia di prendere la sua eredità.

E così è stato. I familiari non hanno ricevuto nulla: prima della morte l'ex prete aveva intestato tutto al marito. "Dice di aver pianto due giorni, ma mi ha telefonato proprio la notte in cui è morto e di sicuro non aveva la voce rotta", commenta Tony Clements. "Perché un 20enne dovrebbe voler stare con un 80enne? Non ci vuole troppa scienza per capire il motivo. Non sono arrabbiato per i soldi. Preferirei che mio fratello fosse ancora vivo. La cosa che mi fa infuriare è il modo in cui è stato trattato".

Dopo aver pianto per due giorni - come ha affermato lui stesso al Daily Mail - Florin ha deciso di non soffrire più la morte dell'anziano amato e di godersi la sua eredità, che conta: 150mila sterline dell’assicurazione sulla vita del defunto, una casa da 100mila sterline e una pensione di 2mila sterline al mese. "Ho pianto la sua scomparsa, ma due giorni sono sufficienti. Philip non avrebbe voluto che soffrissi, ma che fossi felice", ha dichiarato al giornale.