Caso Maddie: una donna accusa per violenza sessuale il sospettato del rapimento

Hazel Behan è una donna irlandese che lavorava come assistente turistica in un resort a Praia da Rocha, rinomata località turistica in Portogallo, a 30 minuti dal luogo in cui fu rapita la piccola Madeleine McCann nel 2007. La donna aveva 21 anni quando nel 2004 fu violentata da uno sconosciuto, e secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Guardian, avrebbe chiesto di riesaminare il suo caso alla luce degli ultimi risvolti nelle indagini sulla piccola Maddie. Infatti Behan afferma che il nuovo sospettato sul caso Maddie - Christian Brückner - e il suo aggressore, mai identificato, potrebbero essere la stessa persona. Questo perché lei stessa ha letto delle altre aggressioni dell'uomo e secondo lei: "La tattica, il metodo che ha usato e il modo in cui aveva pianificato tutto, sono uguali: leggere i dettagli mi ha fatto rivivere la mia esperienza".

Nonostante il viso dell’uomo fosse coperto, la donna afferma di aver notato degli occhi blu, sopracciglia bionde e una voglia sulla coscia destra. Inoltre l’aggressore parlava inglese con accento tedesco. Hazel Behan ha rilasciato una dichiarazione alla polizia britannica: "È la prima volta in 16 anni che mi viene offerto aiuto. Spero di chiudere questo capitolo della mia vita", ha detto la donna.