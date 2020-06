Oggi Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni: il ricordo de Le Iene

"Oggi è il 10 giugno, avresti compiuto 41 anni. Ci manchi tanto Nadia", così recita il messaggio sulla pagina Facebook del programma di Italia Uno Le Iene, mentre scorre un video, che mostra la silhouette di Nadia Toffa, che balla al tramonto su una spiaggia. Pochi secondi dopo la mezzanotte Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei, hanno voluto concludere il programma così, con un messaggio di buon compleanno e una sigla dedicati alla loro collega Nadia Toffa, scomparsa il 13 agosto 2019.

Emozionate le tre colleghe, l'hanno ricordata con parole d'affetto a fine puntata. Il video è stato postato anche sulla pagina ufficiale della trasmissione. A dieci mesi dalla sua scomparsa il ricordo della ragazza è sempre vivo. Mamma Margherita per esempio ha cercato di continuare il lavoro della figlia attraverso la Fondazione dedicata alla sua memoria. Ed è proprio lei che, sulla pagina Facebook della Fondazione Nadia Toffa, ha scritto un commovente post dedicato alla figlia nel giorno del suo compleanno: "Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi. Ha trascorso una vita piena e intensa, siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore. La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell'amore di Dio. Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato. - Mamma Margherita ♥️"