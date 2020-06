Black Lives Matter, influencer accusata di partecipare alle proteste solo per farsi foto: “Ora ricevo minacce di morte”

L’influencer russa Kris Schatzel ha partecipato alle proteste del movimento anti-razzista “Black Lives Matter” ma, secondo alcuni, l’avrebbe fatto solo per sfruttare l’occasione e farsi pubblicità. In effetti, la giovane è andata in mezzo ai manifestanti con tanto di fotografa di fiducia: nella foto in cui la si vede esporre un cartello recante lo slogan delle proteste, la modella indossa un abito lungo e ha i capelli ben pettinati, elementi che hanno fatto pensare a molti che sia andata lì solo per fare uno shooting fotografico e non per sostenere davvero la causa.

Quando l’account Twitter “Influencers in the Wild”, ha pubblicato il video che mostra l'influencer e l'amica fotografa alle prese con il servizio fotografico, si è scatenata la polemica. In tanti hanno riempito Kris Schatzel di insulti, offese e persino minacce di morte. “Smetti di trattare la protesta come se fosse il Coachella”, è stato scritto come commento al video.

Stop treating the protests like Coachella pt 17 pic.twitter.com/zOzf4ZvvWf — influencersinthewild (@influencersitw) June 5, 2020

La modella ha così cercato di correre ai ripari, provando a giustificarsi: “È stato un grande malinteso. La mia intenzione non era di mancare di rispetto al movimento – ha spiegato sui social – ho partecipato a tre diverse manifestazioni e sostengo la causa del Black Lives Matter”. Anche la sua fotografa, Mila Voyna, è intervenuta per difendere l’amica: “Non capisco perché le persone siano così aggressive – ha scritto – quando sei dalla loro parte e le stai sostenendo”.

Nonostante le spiegazioni, Kris Schatzel continua a ricevere minacce di morte e ora ha paura: “Sono spaventata - ha scritto nel suo ultimo post - Ho fatto una foto in una protesta non violenta. Ora centinaia di persone minacciano di uccidermi. Per favore, fermatevi”.