“Via col vento” rimosso dal palinsesto HBO: "È razzista"

In questi giorni HBO Max, la piattaforma di video streaming statunitense, ha rimosso dal suo catalogo "Via col vento", il film di culto uscito nel 1939, ambientato negli Stati Uniti del Sud durante la guerra di Secessione. La pellicola risente della visione stereotipata dei neri ed è stato rimosso in seguito alle proteste nate dopo la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso da un poliziotto bianco. In particolare, la decisione è stata presa dopo che John Ridley, co-sceneggiatore del film "12 anni schiavo", una pellicola legata alle tematiche razziali, aveva invitato HBO Max a rimuovere "Via col vento" per i suoi stereotipi e pregiudizi razzisti. A motivare l’esclusione del film dal catalogo, è stato un portavoce della società di intrattenimento, in un'intervista alla rivista Variety.

Il rappresentante ha giustificato la rimozione del kolossal, definendolo: "un prodotto del suo tempo e raffigura alcuni dei pregiudizi etnici e razziali che, purtroppo, sono stati all'ordine del giorno nella società americana. Queste rappresentazioni razziste erano sbagliate allora e lo sono oggi e abbiamo ritenuto che mantenere questo titolo senza una spiegazione e una denuncia di quelle rappresentazioni sarebbe irresponsabile".

E ha proseguito: "Queste rappresentazioni della società che sono nel film sono certamente in contrasto con i valori di WarnerMedia, quindi quando restituiremo il film a HBO Max, tornerà con una discussione sul suo contesto storico e una denuncia di quelle stesse rappresentazioni, ma sarà presentato come è stato originariamente creato, perché altrimenti sarebbe lo stesso che affermare che questi pregiudizi non sono mai esistiti. Se vogliamo creare un futuro più giusto, equo e inclusivo, dobbiamo prima riconoscere e comprendere la nostra storia."