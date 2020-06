Questa mascherina tech è capace di riprodurre sorriso e movimento delle labbra

Probabilmente dovremo rispettare il distanziamento sociale e indossare le mascherine ancora per un po'. Per questo il game designer Tyler Glaiel ha pensato di crearne una davvero originale e utile.

Quella del programmatore è una mascherina a LED ad attivazione vocale in grado di simulare il movimento delle labbra e il sorriso di chi la indossa.

Tyler ha presentato la sua creazione su Twitter pubblicando un video che in pochissimo tempo è diventato virale ottenendo oltre 1 milione e mezzo di visualizzazioni e tantissimi commenti.

need a better facemask to put this thing in but the proof of concept is working for now! pic.twitter.com/elxf5rof8S