Queste tegole proteggono gli uccelli dalle intemperie (e sono dolcissime)

Una società turca ha avuto un'idea bellissima per proteggere gli uccellini dalle intemperie della natura. Si tratta di tegole particolari per i tetti delle abitazioni, che hanno una casetta adatta ai volatili, proprio come se fosse un nido caldo e accogliente. L'azienda, che si chiama Hitit Terra ed è specializzata nella creazione di mattoni e piastrelle da 4 generazioni, ha iniziato a commercializzare queste particolari tegole su internet e il successo è arrivato subito.

La società ha preso ispirazione dai nidi di legno che spesso si vedono sugli alberi, che però sono poco resistenti alle condizioni meteorologiche. Ecco quello che ha detto uno dei fondatori della società: "Vediamo che ci sono questi tipi di strutture per le esigenze primarie e per proteggere gli uccelli in molti edifici costruiti specialmente durante il periodo ottomano. Volevamo rivivere la tradizione dei nostri antenati e contribuire alla salvaguardia degli animali con cui condividiamo il nostro mondo. Dopo la produzione, abbiamo ricevuto ottime reazioni da tutti: dagli amanti degli animali, fino alle istituzioni, e abbiamo ricevuto congratulazioni da molti luoghi, in particolare dalle organizzazioni e dai comuni, e grazie sopratutto al tam tam dei social media. Questa felicità ci porta a realizzare una migliore qualità e prodotti sempre diversi. Le richieste aumentano perché si tratta di un nuovo prodotto".

Queste tegole sono perfette per l'estetica degli edifici e fanno del bene ai nostri piccoli amici pennuti.