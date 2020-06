Via i Moretti dagli scaffali svizzeri dopo le proteste anti razzismo

La Migros, una catena di supermercati del Canton Ticino, ha deciso di eliminare dai propri scaffali gli storici cioccolatini Mohrenkoepfe, conosciuti con il nome di "Moretti" o "Teste di Moro". La motivazione? Il nome di questi dolcetti è considerato razzista!

I Moretti, avvolti nella loro inconfondibile carta dorata, sono praline di cioccolato contenenti candida crema bianca su una base di wafer. Questi dolci sono prodotti fin dal 1946 dalla Dubler, azienda del Cantone dell’Argovia, nel nord della Svizzera.

La decisione di eliminarli arriva dopo anni di battibecchi e critiche sul nome del prodotto, giudicato razzista. Dopo l'ennesima polemica di un utente (arrivata in un momento più che delicato), la Migros si è decisa e ha comunicato la scelta via Twitter, scrivendo: “Abbiamo deciso di togliere il prodotto dal nostro assortimento. L’attuale dibattito in corso ci ha spinti a rivalutare la situazione. Ci è chiaro che anche la nostra decisione creerà discussioni”.

Come previsto, anche questa decisione ha sollevato non poche polemiche e qualcuno ha perfino accusato l'azienda di sottostare alla “dittatura del politicamente corretto".

(Credits photo: Facebook/MohrenkopfDubler)