Michael Schumacher verrà sottoposto a una trasfusione di staminali

Michael Schumacher verrà sottoposto a breve a un intervento rivoluzionario con le cellule staminali. Dopo 7 anni da quel terribile incidente sulla pista di sci di Meribel nelle Alpi, il campione di Formula 1 è stato accudito dalla famiglia e dai medici: le sue condizioni di salute sono state sempre molto riservate. Ora i tabloid dicono che sarà sottoposto a un'operazione per la ricostruzione delle cellule che si sono lesionate, più precisamente nel tessuto cardiaco. In questo modo, sarà possibile rigenerare il suo sistema immunitario.

Sarà il professor Philippe Menasche ad eseguire l'intervento, uno dei maggiori esperti in tema di staminali. Già ha fatto questo tipo di operazioni e sono andate tutte bene. Le cellule staminali sane saranno innestate sul tessuto danneggiato e saranno prese dal sangue o dal midollo osseo.

In tutto questo, i portavoce del 7 volte campione del mondo non si sono pronunciati e neanche la famiglia ha rilasciato dichiarazioni in merito. Si tratterebbe di una serie di trasfusioni di cellule staminali, e la prima si sarebbe svolta lo scorso settembre: la seconda dovrebbe avvenire a breve.

Dopo la caduta dagli sci, Michael ha subito un fortissimo danno al cervello e poco dopo è andato in coma. Dalle ultime indiscrezioni, il pilota avrebbe fatto moltissimi progressi e ora sta lottando per riprendersi al meglio.