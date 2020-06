Nonno di 86 anni supera l'esame di terza media: un esempio per tutti

Nicola Bellacicco, un nonno di 86 anni, insieme a Domenica Nettis e Imma Scarciolla, di 78 e 69 anni, ha realizzato il suo sogno di ottenere il diploma di terza media.

I tre anziani, che per esigenze familiari avevano dovuto lasciare gli studi da giovanissimi per dedicarsi al lavoro, hanno avuto l'occasione di aderire al progetto “A scuola… Media 80” presso il “Centro Aperto Polivalente per Anziani” di Gioia del Colle. E hanno portato avanti gli studi nonostante il lockdown e l'emergenza coronavirus.

Anzi, il Covid-19 è perfino diventato oggetto della loro tesina! Il risultato? Tutti hanno superato l'esame e ottenuto la licenza media. A dimostrazione del fatto che non è mai troppo tardi e che, se ci si impegna, si può raggiungere qualsiasi risultato.

Anche il governatore della Puglia Emiliano ha voluto commentare il loro impegno dichiarando orgoglioso: “Ringrazio Valerio Passerotti, coordinatore dell’equipe educativa del Centro, per aver condiviso con me questa bella storia, possibile anche grazie alla professionalità e all’entusiasmo degli educatori coinvolti nel progetto. Credo che questi tre anziani siano davvero un esempio per i più giovani, affinché non rinuncino mai al sapere e inseguano sempre i loro sogni”.

(Credits photo: Ansa)