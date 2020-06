Laerte, il figlio di Adriano Pappalardo, ha avuto un malore

Laerte, figlio del cantante Adriano Pappalardo, ha avuto un malore che sta preoccupando molto la sua famiglia. Il 44enne si trovava a Marina di Camerota per girare uno spot televisivo nel Cilento. Con lui c’era anche suo padre e alcuni membri dello staff quando d’un tratto, verso le 22:30, ha accusato un malore.

I presenti hanno subito chiamato i soccorsi che sono arrivati poco dopo e hanno assistito l’attore. In seguito, però, Laerte è stato portato all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per effettuare degli accertamenti. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal Messaggero, le sue condizioni non sarebbero gravi.