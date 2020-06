PlayStation 5: Sony svela la console e alcuni nuovi giochi in arrivo

Dopo mesi di mistero e attese, in occasione dell'ultima conferenza che si è svolta a Los Angeles, Sony ha finalmente svelato il design della nuova PlayStation 5 e alcuni giochi che arriveranno già entro il prossimo inverno.

Durante la presentazione le novità sono state presentate soprattutto attraverso immagini e trailer emozionanti. I due nuovi modelli in arrivo, con e senza lettore, sono apparsi caratterizzati dal contrasto di colori bianco e nero e da sprazzi di luce blu.

Per quanto riguarda i nuovi titoli in arrivo, la lista è lunga e ha generato molte aspettative. Molti giochi sono evoluzioni di titoli già noti agli appassionati del settore che sfrutteranno tutte le capacità grafiche della nuova console: come Gran Turismo, Ratchet & Clank, Oddworld, Spider-Man, Hitman, Resident Evil, Horizon: Forbidden West.

Tra i nuovi titoli (già attesissimi) che potremo vedere in parte al lancio della console e in parte nel corso dell'anno successivo, spiccano: Project Athia, Destruction: Allstars, Pragmata, Stray, Kena: Bridge of Spirits, Little Devil Inside, Returnal, Deathloop, Goodbye Volcano High e Godfall.

(Credits photo: playstation.com)