Approvato il Family Act: ecco tutte le misure

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Family Act, ovvero una serie di misure dedicate alla famiglia e al suo sostegno, all'interno del quale ci sono incentivi, finanziamenti e agevolazioni per i nuclei familiari. Per la Ministra Elena Bonetti (pari opportunità e famiglia) si tratta di un traguardo importante, ovvero "del primo piano integrato per le politiche familiari nel nostro paese". Anche Giuseppe Conte si è espresso in merito, dichiarando che il Family Act "sosterrà la genitorialità e servirà a contrastare la denatalità, favorire la crescita dei bambini e giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, soprattutto femminile".

Ma quali, nel dettaglio, le misure contemplate nel pacchetto? Eccole.

Assegno universale. È forse la norma più importante e consistente: si tratta di un assegno che verrà versato a tutti i genitori che hanno uno o più figli minori di 18 anni. In base a una serie di fattori, che verranno presi in considerazione nel tempo (come Isee, età e numero dei figli), verrà aggiunta a una somma base (che riceveranno tutti) un importo in più. Questa misura sarà attiva a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 18esimo anni di età del figlio. Per i bambini disabili, non ci sono limiti di età, l'assegno verrà erogato sempre. Al figlio successivo al primo, l'assegno subirà un incremento del 20%

Congedi parentali. Per quanto riguarda i padri, questi avranno 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio alla nascita del figlio. Inoltre, viene stabilito un periodo di 2 mesi di congedo, non cedibile all’altro genitore, per ciascun bambino. Chi ha figli che vanno a scuola, avrà la possibilità di prendere un permesso retribuito di almeno 5 ore ore per i colloqui con i docenti.

Istruzione dei figli. Ci saranno detrazioni fiscali sull'acquisto dei libri per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Ma non solo, i sostegni arriveranno anche per quanto riguarda le gite scolastiche, iscrizione a corsi di lingua, arte e per lo sport. Anche gli universitari potranno usufruire di detrazioni fiscali per l'acquisto dei libri e per l'affitto di casa.

Misure di sostegno al lavoro femminile. Le madri che lavorano avranno un'indennità integrativa del 30% della retribuzione, quando torneranno al lavoro post-congedo. Detrazioni anche per quanto riguarda colf e baby sitter, che hanno un contratto regolare.

Infine, le aziende che metteranno le persone nelle migliori condizioni per poter gestire la famiglia e il lavoro insieme saranno premiate.