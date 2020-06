Diana Del Bufalo si cancella da Instagram e poi ci ripensa: ecco perché

Diana Del Bufalo non sta passando un bel periodo. A inizio giugno, l'attrice e conduttrice tv si era cancellata da Instagram, senza dare alcuna motivazione. Dopo qualche giorno è riapparsa e ha spiegato perché ha agito in questo modo.

Tutto è iniziato, secondo alcune indiscrezioni, a seguito degli attacchi degli haters che l'hanno costretta a rispondere in maniera aggressiva. Da qui la cancellazione dell'account. Ora Diana, in un video, ha spiegato il perché di tale gesto.

Ecco quali sono state le sue parole: "Mi volevo scusare tantissimo con alcune persone a cui ho risposto in direct in maniera molto scortese. Io ho una rabbia repressa a causa di un evento molto traumatico nella mia vita che sto cercando ancora di elaborare. Ad agosto è un anno che sto andando in terapia dalla psicologa e con questo non voglio fare la vittima, mi assumo le mie responsabilità, non è una scusa questa ma è solo per farvi capire perché ho agito in quel modo".

Forse Diana si riferisce forse alla fine della storia con Paolo Ruffini o a eventi privati che l'hanno sconvolta. Fatto sta che con questo video, ha cercato di restare accanto ai suoi follower e ha dato prova di grande maturità chiedendo scusa per la sua scortesia.