Bimbo morto di fame negli Usa: veniva rinchiuso nell'armadio per punizione

La tragedia è avvenuta in Arizona. Deshaun Martinez, un bimbo di soli 6 anni, è morto a seguito di ripetuti maltrattamenti da parte dei genitori (Elizabeth Archibeque di 26 anni e Anthony Martinez di 23 anni) e della nonna paterna (Ann Martinez di 50 anni).

Il bimbo è stato trovato privo di sensi della sua abitazione lo scorso 2 marzo e i familiari avevano subito tentato di giustificarsi affermando che il bimbo aveva problemi di salute. Nei giorni scorsi, però, gli inquirenti, insospettiti dalle condizioni di evidente malnutrizione del bambino (che aera arrivato a pesare appena otto chili), sono stati in grado di stabilire la causa della morte.

Si è infatti scoperto che il piccolo e suo fratello per oltre un mese erano stati ripetutamente rinchiusi per punizione in un armadio (anche per 16 ore al giorno). La loro colpa era stata quella di sottrarre del cibo dalla dispensa di casa, mentre i genitori dormivano. Ora i familiari del bimbo rischiano la pena di morte, ancora in vigore in Arizona.

(Credits photo: scallywagandvagabond.com)