Riapre Postalmarket: “Diventeremo l’Amazon italiano”

Postalmarket, il celebre catalogo cartaceo di vendite per corrispondenza che ha avuto un grande successo dagli anni ’70 fino agli anni ’90, sta per tornare: diventerà un sito internet e aprirà entro Natale, con una grande ambizione, ossia quella di fare concorrenza ai colossi americani.

Il celebre catalogo cartaceo oggi ha certamente un ampio margine di successo con il boom dell’e-commerce: la rinascita di Postalmarket, dopo il fallimento della società originaria di qualche anno fa, è opera dell’imprenditore friulano Stefano Bortolussi, il quale ha acquistato il marchio nel 2018. In seguito ha creato la Postalmarket Srl, una società insieme a Francesco D’Avella, titolare della piattaforma di e-commerce Store Eden.

L’obiettivo dei due imprenditori è quello di fatturare tra i 500 milioni e il miliardo di euro nei primi cinque anni dall’apertura del sito. “C’è molto lavoro da fare – ha spiegato ai media Bortolussi – contiamo anche in un remake del catalogo. Sono tante le persone che ricordano Postalmarket e dunque che sono nostri potenziali clienti”. L’obiettivo di questa nuova società è quello di diventare l’Amazon italiano.

Oltre al sito, inoltre, verrà realizzato anche un catalogo cartaceo riservato agli abbonati, ma sarà una versione più leggera rispetto al classico libretto del passato. A fondare Postalmarket nel 1959 fu Anna Bonomi Bolchini, imprenditrice scomparsa nel 2003 che riuscì a portare in Italia il format americano delle vendite per corrispondenza tramite catalogo. Negli anni ’80 e ’90 l’azienda è stata la leader indiscussa di questo tipo di commercio, soprattutto nel settore dell’abbigliamento e in quello dei cosmetici. L’azienda è fallita definitivamente nel 2015, dopo anni di declino dovuti a vari passaggi societari e a scandali finanziari. Nella sua lunga storia, Postalmarket ha visto come protagoniste delle sue copertine tantissime dive del cinema e della musica, sia italiane che straniere, come ad esempio Ornella Muti, Monica Bellucci, Romina Power, Ornella Vanoni, Carol Alt, Cindy Crawford e tantissime altre.