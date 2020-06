Guarisce dal Covid dopo 2 mesi, ma ora deve pagare oltre 1 milione di dollari per le cure

"Mi sento in colpa per essere sopravvissuto", ha dichiarato lʼuomo al Seattle Times dopo aver ricevuto la fattura. La notizia positiva è che il 70enne Micheal Flor è guarito dal Coronavirus; quella negativa è che si è visto attribuire un costo esorbitante per le cure mediche ricevute in 62 giorni di degenza in ospedale.

Appena arrivato, le condizioni di salute di Micheal erano quasi del tutto compromesse, tanto che i medici gli avevano consigliato di fare l’ultima telefonata a casa, prima di sottoporlo a ventilazione polmonare. In seguito, però, le terapie hanno dato riscontro positivo e l’uomo si è lentamente ripreso, fino alla guarigione.

Il conto dello Swedish Medical Center di Seattle è da capogiro: 1.122.501,04 dollari. Nella fattura di 181 pagine vengono riportati i costi in dettaglio: 9.736 dollari spesi per ogni giorno in terapia intensiva, 408.912 dollari per l’isolamento della stanza e 82.215 dollari per garantire la respirazione assistita in 29 giorni.

L’incredulità e il senso di colpa provati dall’uomo per la sua guarigione, tuttavia, appaiono ancora più disarmanti: ”Mi chiedo 'perché proprio io’? "Me lo merito? E vedere i costi incredibili di tutto questo non fa altro che aumentare il mio senso di colpa", questo il suo commento alla stampa locale.