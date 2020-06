I gonfiabili arrivano anche in salotto sotto forma di poltrone e divani

Siamo da tempo abituati a vedere piscine e spiagge invase da poltrone e lettini gonfiabili di ogni tipo. Al massimo, possiamo immaginarli in giardino o in terrazza (e comunque in spazi outdoor). Ma mai avremmo pensato di trovarli in salotto.

Ebbene, sembra proprio che sia arrivato il momento di ampliare i nostri orizzonti, perché un'azienda francese che produce arredamento di design (la Mojow) ha pensato di lanciare sul mercato poltrone, panche, divani e pouf pieni d'aria (invece che della solita imbottitura).

Va detto questi elementi d'arredo, realizzati in PVC con strutture in alluminio e legno, sono resistentissimi: possono sostenere fino a 300 chilogrammi e resistere ai graffi degli amici a 4 zampe.

Per quanto riguarda lo stile, ce n'è per tutti i gusti: dai colori saturi alle edizioni speciali che strizzano l'occhio alla pop art. Nei modelli trasparenti ogni singolo elemento può essere perfino personalizzato inserendo piccoli elementi (visibili dall'esterno) attraverso la valvola di gonfiaggio!

Insomma, non resta che scegliere il modello e il colore più adatto alla propria casa e ai propri gusti!

(Credits photo: mojow-mobiliers.com)