Morta a 16 anni Luce Douady, promessa dell'arrampicata sportiva

Gli amanti dell'arrampicata sportiva dicono addio a una delle atlete più promettenti del panorama internazionale: Luce Douady, 16 anni, è morta durante un avvicinamento sulla falesia di Luisset, tra Crolles e Saint-Pancrasse nell'Isère, in Francia. La ragazza stava facendo un allenamento insieme ad altre 7/8 persone, quando è scivolata, cadendo nel vuoto per 150 metri. Per lei non c'è stato nulla da fare.

Il luogo era molto esposto e le Autorità francesi stanno indagando per capire la dinamica dell'incidente. Luce a novembre prossimo avrebbe compiuto 17 anni ed era conosciuta nel mondo dell'arrampicata per il suo innato talento. Nella sua breve carriera aveva ricevuto molti riconoscimenti a livello juniores. Era nota anche in Italia, quando lo scorso anno aveva vinto la medaglia d'oro nella categoria Boulder - Youth a Woman ai Campionati Mondiali di Arrampicata Giovanile, che si sono tenuti ad Arco, in provincia di Trento.

Una perdita importante, una ragazza giovanissima che si era avvicinata all'arrampicata da piccolissima e che aveva mostrato tutta la sua bravura in pochissimo tempo.