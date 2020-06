Il videogame che appare su I Simpson è stato realizzato davvero: ecco "Ammazza che mazza"

Lo sviluppatore Aaron Demeter, in collaborazione l’ex-produttore e sceneggiatore dei Simpson, Bill Oakley, ha pensato di realizzare davvero un videogame di golf apparso in un episodio della settima stagione dei Simpson.

Lo ricorderanno i veri fan della serie dei mitici personaggi gialli. Il gioco in questione si intitolava "Lee Carvallo’s Putting Challenge", che in italiano era stato tradotto con "Ammazza che mazza".

Il gioco era apparso nell'undicesima puntata della settima stagione. In quell'episodio Bart si era messo nei guai rubando un videogioco violento intitolato "Bonestorm". Dopo essersi fatto perdonare da sua madre, Marge, per premiarlo, gli regala un videogioco. Ma sbaglia e sceglie un noiosissimo videogame di golf, appunto "Ammazza che mazza".

Ora, a distanza di anni, gli appassionati della serie potranno giocare davvero con questa chicca, disponibile in modalità download o da riprodurre direttamente tramite browser. Si potrà replicare la scena del cartone, usando un legno 3 e impostando un colpo alla massima potenza per mandare la palla dritta nel parcheggio, oppure fare la scelta suggerita dal gioco e mandare la palla in buca.

All Simpsons fans must check out this fantastic PLAYABLE VERSION of Lee Carvallo's Putting Challenge by @AaronDemeter https://t.co/QfLLFwN51N — BILL OAKLEY (@thatbilloakley) June 13, 2020

Ai fan la scelta!

(Credits photo: Twitter/AaronDemeter)