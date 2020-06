Il film di Captain America aveva previsto il Covid? Ecco le teorie

Ai tempi del Coronavirus, sui social spuntano ogni giorno nuove teorie complottiste. Dopo Bill Gates e i microchip, una nuova teoria sta prendendo piede e vede come protagonista Captain America, uno dei supereroi della scuderia Marvel.

Secondo i complottisti, il film “Captain America – Il primo Vendicatore” uscito nel 2011 aveva previsto la pandemia. Per questo motivo, la Marvel è stata accusata di far parte di una cospirazione per stabilire il “nuovo ordine mondiale” e “infettare il pianeta” 9 anni dopo l’uscita del film.

Nello specifico, i fan hanno notato alcuni elementi sospetti nell’ultima scena della pellicola, dei dettagli che riporterebbero al Covid-19: il primo è un cartellone pubblicitario della famosa birra Corona che compare alle spalle del protagonista sulla sinistra; il secondo, in alto a destra, è un’immagine che raffigura una sorta di fuoco d’artificio realizzato con gli spaghetti per pubblicizzare la marca italiana Barilla, ma da lontano a qualcuno è sembrato essere la rappresentazione grafica del virus; il terzo, invece, si trova in basso a destra ed è una maschera, ma non una di quelle chirurgiche che siamo costretti a utilizzare oggi, bensì una maschera teatrale, pubblicità dello spettacolo “Il fantasma dell’opera”, in scena a Broadway.

In sostanza, gli elementi messi sotto accusa da parte dei complottisti altro non sono che dei cartelloni pubblicitari, ma tanto è bastato per generare addirittura un caso sui social che continua a far discutere gli utenti.