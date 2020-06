Grenfell Tower: le famiglie di Gloria e Marco rifiutano il risarcimento di 68mila euro

Nella notte tra il 13 e il 14 giugno del 2017, nel drammatico incendio divampato sulla Grenfell Tower di Londra, perdevano la vita 72 persone. Tra questi c'erano anche i due fidanzati italiani, Marco Gottardi (di 27 anni) e Gloria Trevisan (di 26 anni).

Ora, a distanza di 3 anni da quell'evento catastrofico, cominciano a delinearsi le prime ipotesi di risarcimento proposte nell'ambito di un accordo stragiudiziale per le famiglie delle vittime. Il processo vede coinvolti il governo inglese, i vigili del fuoco e diverse multinazionali: come la Arconic (per i pannelli di rivestimento del grattacielo), la Whirlpool (costruttrice del frigorifero da cui è partito l'incendio), la Rbck (proprietaria dell'immobile) ed altre.

L'avvocato Maria Cristina Sandrin, legale della famiglia di Gloria, conferma che si tratta di "cifre che vanno dalle 10 alle 60 mila sterline, poco meno di 68 mila euro".

Le famiglie di Marco e Gloria, che hanno raccolto al telefono la testimonianza dei drammatici ultimi istanti di vita dei loro figli, si chiedono se possa essere davvero questo "il valore dei loro ragazzi perduti".

Il legale della famiglia di Gloria ha commentato l'ipotesi di risarcimento affermando: «Non accetteremo mai. Qui qualcuno ignora lo choc psicologico di una famiglia che non solo non ha più la propria figlia ma che ha vissuto la morte in diretta fino all'ultimo istante». L'avvocato Sandrin ha poi aggiunto: «Faremo di tutto per alzare la cifra, siamo lontani dalla conclusione del processo».