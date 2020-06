Maddie è morta: il pm tedesco ha le prove e avvisa i genitori

Il caso Maddie non si è mai chiuso. I genitori della piccola, scomparsa nel 2007 durante una vacanza in Portogallo, ancora la stanno cercando e solo qualche giorno fa è stato sospettato di omicidio un uomo. I procuratori tedeschi hanno avvertito la famiglia, dicendo loro che Maddie sarebbe morta, e hanno le prove. Non hanno potuto rivelare altro per non compromettere le indagini sul principale sospettato, Christian Brueckner.

Il procuratore Hans Christian Wolters ha dichiarato: "Capisco i genitori ma se riveliamo maggiori dettagli possiamo compromettere l'indagine. Non possiamo dire perché è morta poiché è più importante inchiodare il colpevole piuttosto che mettere le nostre carte sul tavolo spiegando loro perché pensiamo lo sia. Questo è un caso di omicidio, non di persona scomparsa".

Per informare i genitori, il pm tedesco ha mandato loro una lettera, dove per la prima volta si parla di decesso. Kate e Gerry McCann avrebbero chiesto maggiori informazioni, vorrebbero vedere le prove. A quanto pare, il sospettato di omicidio si trovava nei pressi dell'abitazione dove era Maddie nel giorno della sua scomparsa. Brueckner è indagato anche per la scomparsa di altri bambini ed è stato condannato per violenza sessuale in passato.