Bud Spencer: sua figlia rivela un episodio accaduto poco dopo la morte dell'attore

In una recente intervista rilasciata al Corriere, Cristiana Pedersoli, figlia dell'amatissimo Bud Spencer, torna a parlare del suo papà, raccontato in un libro intitolato "Bud. Un gigante per papà".

Cristiana (soprannominata Cri Cri, 57 anni) è la secondogenita di tre figli: poi ci sono Giuseppe (chiamato Peppotto) di 59 anni e Diamante (detta Didda). Su Carlo Pedersoli, questo il vero nome dell'attore (scomparso il 27 giugno del 2016 all'età di 86 anni), Cristiana dice: “Volevo raccontare che era altro. Era mio padre”.

La figlia di Bud Spencer ha raccontato del profumo che suo padre amava indossare e che lei ha continuato a sentire anche dopo la sua morte, e ha parlato anche del rapporto con "lo zio Terence Hill", a cui lei e la sua famiglia sono legati da un affetto profondo. A 10 anni ne era perfino innamorata: «Era di una bellezza incredibile, con modi sempre gentili e affabili. Lui e papà erano agli antipodi, ma erano due gentiluomini e il fatto di essere entrambi credenti li univa».

Visualizza questo post su Instagram Auguri papino !! ❤️ Proteggici da lassù... ne abbiamo bisogno! Un post condiviso da Cristiana Pedersoli (@cristiana_pedersoli) in data: 19 Mar 2020 alle ore 3:45 PDT

Sul suo papà, Cristiana ha voluto raccontare anche un aneddoto: un episodio capitato a pochi mesi dalla morte di Carlo. Un fan continuava a scriverle dicendo che suo padre voleva che cercasse tra i cassetti di una credenza in radica con una ribaltina. Inizialmente non aveva dato importanza a quelle parole, perché non ricordava che ci fosse in casa dei genitori un cassetto simile. Poi lo ha scoperto in un armadio. «Nei cassetti c’era un astuccio con una foto di mio padre abbracciato a sua madre, nonna Rina. Voleva dirmi che erano insieme e stava bene».

(Credits photo: Instagram/cristiana_pedersoli)