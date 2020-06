Boldi e De Sica: pronti per un nuovo cinepanettone? Le indiscrezioni

Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme in un cinepanettone? Questo è proprio quello che potrebbe accadere durante le prossime festività natalizie. La notizia è stata lanciata da una fanpage dei due attori e ora è diventata virale in rete. Moltissimi i fan entusiasti, che non vedono l'ora di abbracciare la coppia sul grande schermo.

"A volte i sogni si avverano NOTIZIA BOMBA. È ufficiale! @christiandesica35official e @massimoboldi di nuovo insieme! Il film uscirà a Natale 2020 e le riprese inizieranno a fine luglio. Altro non possiamo dirvi se non che sarà il film che tutti voi stavate aspettando. Provate a indovinare il titolo nei commenti", recita la didascalia che accompagna una foto dei due, che a loro volta hanno condiviso il post sulle loro bacheche, ma non hanno lasciato nessun commento.

A quanto pare ci sarebbero anche altri indizi a conferma della notizia. In una recente intervista, De Sica ha detto: "Forse molto presto ritorneremo insieme". La replica del compagno di avventure Boldi non si è fatta attendere: "Sarà un Natale come prima". Non ci resta che aspettare fiduciosi.