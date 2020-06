Oscar 2021: cerimonia posticipata al 25 aprile a causa del Coronavirus

La pandemia di Coronavirus, che ha già provocato il caos nell'industria cinematografica nei mesi scorsi, (come era prevedibile) ha avuto effetti anche sulla Cerimonia degli Oscar 2021.

La 93esima edizione degli Oscar, originariamente in programma per il 28 febbraio, è stata infatti posticipata al 25 aprile 2021 per il timore di una possibile seconda ondata del virus nel prossimo autunno.

A comunicare la decisione è stato il Board of Governors dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che ha confermato anche l'estensione della finestra di eleggibilità fino al 28 febbraio 2021 (invece del 31 dicembre 2020).

Stabilire una nuova data era necessario per la programmazione televisiva di Abc, ma per le altre decisioni meno urgenti e per stabilire se si tratterà di una edizione virtuale o in presenza si attenderà di poter osservare gli sviluppi del virus fino all'inizio del prossimo anno.

Non è la prima volta che la Cerimonia viene posticipata. È già accaduto altre tre volte: in occasione dell'alluvione a Los Angeles nel 1938, nell'anno dell'assassinio di Martin Luther King Jr (era il 1968) e nell'anno dell'attentato a Ronald Reagan (1981), allora presidente degli Stati Uniti.

(Credits photo: Getty)