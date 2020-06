È iniziata la World Meat Free Week, la settimana senza carne

È iniziata il 15 giugno e terminerà il 21 la terza edizione della World Meat Free Week, ossia la Settimana mondiale senza carne, un’iniziativa che intende promuovere l’alimentazione vegetariana per far scoprire a tutti ricette buonissime che, però, non prevedono l’utilizzo di carne.

Lo scopo è quello di convincere tutti a diminuire il consumo quotidiano di carne per far sì che l’impatto ambientale degli allevamenti venga ridotto; inoltre, ci sono anche considerazioni etiche che riguardano lo sfruttamento degli animali, altra situazione sulla quale i promotori di questa iniziativa sperando di sensibilizzare le persone.

Come riporta la pagina Facebook dell’evento, la produzione di carne è responsabile oggi del 14,5% delle emissioni globali di gas serra; il settore zootecnico, inoltre, sfrutta il 30% dell’intera superficie terrestre e l’80% della deforestazione della foresta pluviale amazzonica è dovuta proprio alla produzione di carne bovina. Secondo le stime degli esperti, la popolazione globale dovrebbe raggiungere i 9,1 miliardi entro il 2050: se non si cercherà di ridurre i consumi di carne, è facile immaginare quale enorme impatto ambientale la produzione potrà avere nei prossimi anni.

La World Meat Free Week intende far riflettere tutti sull’importanza della riduzione del consumo di carne, provando a non mangiarla almeno per questa settimana, per scoprire che è una rinuncia che è possibile fare per il bene del nostro pianeta.