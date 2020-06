Parcheggia la Porsche sotto i portici per proteggerla dalla pioggia: infuria la polemica

L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio in pieno centro a Padova e ha visto protagonista Carlo Mancuso, un noto imprenditore locale, che ha pensato di mettere in salvo la sua Porsche cabrio dal temporale parcheggiandola sotto i portici.

L'assurdo parcheggio ha sollevato l'indignazione di tantissimi padovani, abituati a vedere soste in doppia fila e ruote sui marciapiedi, ma che mai avrebbero pensato di assistere a questo.

Mancuso, travolto da polemiche e commenti "pesanti", ha tentato di giustificarsi, raccontando a "Il Gazzettino" di essere stato sorpreso dai goccioloni e, nell'impossibilità di chiudere rapidamente la cappotta della sua "giallina" (così la chiama affettuosamente), si è trovato costretto ad optare per questa soluzione d'emergenza, precisando che l'auto è rimasta parcheggiata in questo modo solo per alcuni minuti.

L'imprenditore si è anche detto consapevole di aver sbagliato, ma ritiene che tanto clamore sia esagerato, in fondo ha parcheggiato sotto un portico di 5 metri, lasciando almeno due metri liberi per il passaggio pedonale.

A conclusione della sua difesa, Mancuso ha voluto anche precisare di non essere ricco e di tenere molto alla sua Porsche (che tiene come una reliquia). "Non sono un delinquente - ha dichiarato l'imprenditore scusandosi ancora - ho solo messo d’istinto la mia auto al riparo dove non potesse essere danneggiata dal temporale».

(Credits photo: mattinopadova.gelocal.it)