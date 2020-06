Prova a rubare delle baguette e la proprietaria del panificio gli offre un lavoro

A Chateaubriant, nella zona della Loira-Atlantica, in Francia, sui giornali è finita una storia davvero fuori dal comune: Audrey Aubinais, proprietaria di un panificio della città, ha deciso di tendere la mano al ladro che, nella notte tra il 3 e il 4 giugno, ha provato a derubarla, cercando di scassinare il distributore automatico di pane installato in strada per portarsi via delle baguette, o forse i soldi che pensava fossero contenuti all’interno della cassa. In realtà, come ha spiegato la proprietaria, i soldi vengono rimossi ogni sera, per questo, adesso che ha aggiustato il distributore, ha invitato il ladro a non riprovarci, perdendo tempo inutilmente.

Sebbene le videocamere di sorveglianza abbiano ripreso il tentato furto commesso da questo ragazzo incappucciato, infatti, la proprietaria del negozio, anziché infuriarsi, ha deciso di aiutarlo. Su Facebook gli ha lanciato un appello, insieme a una proposta di lavoro come apprendista nel suo panificio. “Per tirarti fuori dalla strada sbagliata in cui sembri di essere stato inghiottito (probabilmente perché non hai un modello intorno a te, non è colpa tua) ti proponiamo un lavoro – ha scritto Audrey nel post - Stiamo cercando un giovane apprendista in panificio. Questo – ha aggiunto - risolverà i tuoi problemi di bisogno di liquidità perché avrai uno stipendio che avrai guadagnato con il sudore della fronte e di cui ovviamente sarai orgoglioso”.

“Se leggi questo messaggio - continua il post - puoi presentarti per il lavoro e ti accoglieremo con tutto il cuore che abbiamo e tutta la generosità che ci caratterizza. Ti trasmetteremo tutti i valori di rispetto di sé e degli altri, del lavoro, della soddisfazione del compito svolto e ben fatto. Alla fine vedrai che non è così difficile iniziare a lavorare. Nulla è immutabile, tutto può cambiare”. Con questo bel gesto di generosità, la proprietaria di questo negozio ha dato un bell’esempio a tutti; chissà se il ladro avrà il coraggio di farsi avanti e di accettare il lavoro.