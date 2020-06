Come cura al Covid ordina 2 milioni di lecca-lecca: licenziata ministra dell’Istruzione

E' stata licenziata Rijasoa Andriamanana, ministro dell'Istruzione del Madagascar, per aver acquistato lecca lecca per due milioni di dollari, allo scopo di addolcire il retrogusto amarognolo che il locale rimedio erboristico contro il coronavirus lascia in bocca. I dolciumi erano destinati ai ragazzi più giovani delle scuole, la donna infatti aveva sviluppato un programma terapeutico che prevedeva di consegnare agli alunni del Paese africano tre lecca lecca a testa, per addolcire il sapore di Covid-Organics, un rimedio naturale contro il Covid-19 a base di erbe e spezie.

Covid-Organics è un tonico che non solo non ha alcuna valenza scientifica, ma la sua efficacia è stata smentita anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha ribadito come al momento non esista nessuna cura certificata contro il coronavirus. Secondo le fonti, la ministra è stata costretta ad annullare il suo programma dopo che il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, l'ha contestata per l’ingente spesa. Purtroppo sono numerosi gli Stati africani che utilizzano metodi non scientifici per curare la malattia.

In Africa le cure naturali fai da te contro l'epidemia e non solo, sono diffusissime e godono di ampio credito nella popolazione locale, nonostante non esistano evidenze scientifiche circa la loro efficacia. Le istituzioni internazionali sono impegnate nella sensibilizzazione del problema per evitare di incorrere in cure non efficaci e sopratutto dannose.