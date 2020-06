Keanu Reeves mette all’asta 15 minuti in sua compagnia per beneficenza

Quando si tratta di aiutare qualcuno, Keanu Reeves non si tira mai indietro: è per questo che l’attore ha deciso di lanciare un’iniziativa per raccogliere fondi a favore della Camp Rainbow Gold, un’associazione dell’Idaho che si occupa di dare sostegno ai bambini malati di cancro.

La star di Hollywood si è così “messo all’asta” per raccogliere soldi destinati ai volontari di questa associazione: il miglior offerente si aggiudicherà 15 minuti da passare in sua compagnia, ma non di persona bensì in videochiamata su Zoom.

L’asta ha già raggiunto i sedicimila dollari ma probabilmente la cifra aumenterà, considerando che le offerte si chiudono il 22 giugno. “Lo conoscete, lo amate – recita il post che pubblicizza l’iniziativa – non ha prezzo poter parlare con lui da casa”. Il vincitore dell’asta dovrà anche preparare una serie di domande da inviare all’attore prima della videochiamata, così da facilitare la conversazione.