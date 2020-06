Bonus Vacanze: ecco le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per ottenerlo

L'Agenzia delle Entrate ha spiegato come richiedere e ottenere il bonus vacanze, l'agevolazione prevista dal decreto Rilancio per incentivare le famiglie a trascorrere le prossime vacanze in Italia e per sostenere il settore del turismo italiano, duramente colpito dall'emergenza sanitaria.

Ecco le informazioni principali su questo incentivo introdotto dal Governo.

Beneficiari: il bonus, del valore che varia da 150 a 500 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, è concesso alle famiglie con ISEE (ordinario o corrente) non superiore ai 40mila euro.

Può utilizzarlo un solo componente della famiglia e può essere speso in un'unica soluzione presso una sola struttura ricettiva accreditata sul territorio nazionale (albergo, b&b, agriturismo). La prenotazione deve essere effettuata senza l'utilizzo di portali telematici. Il pagamento deve essere certificato da scontrino o fattura contenente il codice fiscale del fruitore dello sconto.

Richiesta del bonus. Per accedere al bonus il richiedente deve presentare all'INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE, dotarsi di SPID o CIE e scaricare l'apposita App IO per smartphone. Quest'ultima comunicherà l'importo spettante e fornirà il QR-code da comunicare alla struttura al momento del pagamento.

