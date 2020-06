Caso Floyd, un utente ha creato la funzione "Police" su iPhone

Dopo il caso George Floyd che ha scatenato le proteste in tutti gli Stati Uniti e non solo, le autorità stanno pensando a una riforma sull’addestramento delle forze di polizia. Nel frattempo, arriva una nuova funzione esterna per gli iPhone, affinché gli utenti possano segnalare quando la polizia li ferma e anche filmare la scena, così da essere tutelati in caso di abusi.

Stiamo parlando della funzionalità “Police”, creata nel 2018 da un utente di Reddit ma tornata in voga solo adesso vista la situazione che si è creata dopo l’omicidio di Floyd. Si tratta di una funzionalità esterna ad Apple, per la quale basterà scaricare l’applicazione Shortcuts e installare il comando; poi sarà sufficiente pronunciare la frase “Ehi Siri, mi sta fermando la polizia”: a quel punto lo smartphone bloccherà automaticamente la musica, toglierà la luminosità allo schermo e bloccherà ogni chiamata in arrivo. Poi aprirà la telecamera frontale e inizierà a registrare; manderà, inoltre, anche un messaggio a un gruppo predefinito di contatti per informarli di quanto sta accadendo e il video girato a un contatto prescelto.