Tour privato dei Ferragnez nella Cappella Sistina: le foto scatenano la polemica

Chiara Ferragni e Fedez hanno recentemente visitato le meraviglie del Vaticano e hanno condiviso con i follower alcune immagini che li ritraggono all'interno della Cappella Sistina. Tanto è bastato per scatenare la polemica.

In tantissimi (in particolare su Twitter) si sono scagliati contro la coppia accusando l'influencer e il rapper di essere dei privilegiati per aver potuto scattare delle fotografie senza problemi dove di solito è assolutamente proibito farlo.

Fedez, ormai avvezzo alle polemiche e alle critiche online, non è rimasto a guardare e ha prontamente risposto ai commenti. In un video postato sul suo profilo spiega che ha fatto un tour che chiunque può prenotare e che con questo tipo di tour è possibile scattare delle foto. Detto questo, si chiede che senso abbia tutta questa polemica.

L'obiettivo della coppia, come si legge anche nella didascalia del rapper, è quella di promuovere le bellezze del nostro Paese. Federico, infatti, anche nel video di risposta alla critiche, conclude il messaggio invitando tutti a visitare musei e luoghi d'arte italiani, descritti come "un lusso che appartiene a tutti".

(Credits photo: Instagram/chiaraferragni)