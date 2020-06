Gwyneth Paltrow lancia la nuova candela che odora del suo orgasmo

"This smells like my orgasm", è questo il nome della nuova candela lanciata da Gwyneth Paltrow. Dopo quella che odora come la sua vagina, l'attrice va oltre e ha inventato una nuova fragranza... quella del suo orgasmo! L'annuncio è stato fatto durante lo show di Jimmy Fallon, in un siparietto davvero divertente.

Il successo per la prima candela provocatoria è arrivato subito, e così Gwyneth ci riprova ampliando la linea delle sue creazioni, acquistabili sul suo e-commerce Goop. L'orgasmo della star del cinema è stato realizzato con un mix di succo di pompelmo e bacche di ribes nero. Costa 75 euro e la confezione riporta la stampa di fuochi d'artificio.

La chiacchierata tra l'attrice e Jimmy è iniziata parlando di Covid-19 e di come entrambi stanno affrontando questo momento delicato per la storia di tutti noi. Poi ha fatto una piccola apparizione in video il figlio minore dell'attrice, Moses. Qui il video integrale dello show.