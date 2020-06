Arrestato per stupro l'attore di "The Ranch" Danny Masterson

L'attore che ha interpretato la serie Netflix "The Ranch", Danny Masterson è stato arrestato per stupro. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2001 e il 2003: tre donne lo hanno accusato di violenza sessuale. Ora, l'attore si trova in carcere e la prima udienza è stata fissata per il 18 settembre prossimo. Le indagini per i presunti stupri sono iniziate nel 2016 e nel 2017, Masterson è stato allontanato dalla serie. Lui ha sempre negato, ma se risultasse colpevole rischia fino a 45 anni di prigione.

Non sono le prime accuse che l'attore riceve. Fa parte di Scientology e proprio all'interno di questo credo, altre 4 donne lo hanno accusato di molestie e comportamenti sessuali scorretti. Anche in questo caso, Masterson ha respinto tutto, dicendo che si trattava solo di un'operazione di diffamazione, di un inganno, per lui e per la sua famiglia.

Il mondo di Hollywood continua ad essere sconvolto da queste notizie. Il caso Harvey Wenstein ha fatto venire allo scoperto un mondo sommerso, un mondo violento, dove la fama poteva essere raggiunta solo attraverso favori sessuali.